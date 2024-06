Marolda: "Un autorevole collega di Conte mi ha fatto una confessione sul prossimo bomber del Napoli"

Francesco Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Tuttavia credo che sia ancora prematuro andare su nomi certi. Lukaku? E' da sempre un pallino di Conte. C'è qualche collega di mister Antonio, autorevolissimo, che mi diceva: "Se Conte viene al Napoli, metti la firma che viene anche Lukaku". Poi il Napoli può fare anche un colpo diverso, un calciatore con qualche anno in meno e con una certa versatilità. So che a Conte piace molto Dovbyk, ad esempio, che ha quattro anni in meno di Lukaku".