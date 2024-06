Napoli in vantaggio per Dovbyk, attende la maglia numero 9 che libererà Osimhen

Calciomercato Napoli - Il Napoli può puntare su Artem Dovbyk per l'attacco azzurro. Perché arrivano notizie in merito a quello che può accadere quest'estate con la reazione a catena dopo l'addio di Osimhen.

Calciomercato: Dovbyk vuole Napoli

Secondo quanto riportato da Repubblica il Napoli non è mai perso di vista Artem Dovbyk, 26enne gigante del Girona e della nazionale ucraina. L’Atletico Madrid sembra essersi sfilato dalla corsa al capocannoniere dell’ultima Liga e il Napoli conserva una posizione privilegiata. Nel contratto non c'è la clausola rescissoria, ma ha trovato un accordo con i dirigenti catalani: per 40 milioni di euro asseconderanno il suo desiderio di un grande club. Non sarà il City come ha spiegato: «C’è Haaland, non avrebbe molto senso andare a Manchester». Attende la maglia numero 9. Quella che a Napoli lascerà Victor Osimhen.