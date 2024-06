Matteo Politano, nonostante la volotà espressa di restare in azzurro, come evidenziato da Mario Giuffredi, è corteggiato in Italia.

Politano piace alla Roma

Come riporta Il Roma, la Roma piace molto a Politano. L’esterno destro è nato nella Capitale e ha passato la gioventù nel settore giovanile giallorosso. De Rossi pare che abbia chiesto alla proprietà di sondare la posizione di Politano con il Napoli. C’è da capire anche in questo caso chi potrebbe essere eventualmente il sostituto.