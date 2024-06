Osimhen nervoso, nessun club si è presentato per pagare la clausola da 120 milioni

Napoli - Il Napoli ha fissato un ingaggio alto da 10 milioni a stagione per Osimhen e una clausola da 120 milioni che spera qualche club possa pagare. Intanto, al momento è nervoso il bomber per ciò che è accaduto con la Nigeria e il ct che si è dimesso dopo lo sfogo dell'attacante del Napoli. Al momento però nessun come scrive Il Mattino club si è spinto a tal punto da pagare la clausola di 120 milioni di euro fissata da De Laurentiis.