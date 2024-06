Osimhen ha rifiutato un'offerta, ha già avvisato un club in Europa

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen lascerà il Napoli per finanziare il mercato di Antonio Conte nella sua nuova avventura in azzurro. Ma dove giocherà il prossimo anno Osimhen? Al momento ha rifiutato un'offerta molto importante.

Calciomercato: Osimhen decide il suo futuro

Secondo quanto rivelato da Repubblica, Osimhen ha escluso, al momento, l’ipotesi Arabia: l’Al Hilal che si è fatto avanti con una ricca offerta non lo attira e per adesso ha anche messo in stand-by il PSG che lo vorrebbe. Il suo obiettivo resta sempre quello della Premier League.

Crede ancora di poter andare a giocare in Inghilterra e aspetta che parta il valzer dei bomber dove è convinto di rientrarci per esibirsi nel campionato più competitivo al mondo. Se non dovessero arrivare alla fine offerte giuste dalla Premier allora potrebbe valutare il trasferimento a PSG o in Arabia Saudita.