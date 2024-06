In Nigeria tutti contro Osimhen: "Se fa così, non andrà mai all'Arsenal"

Piovono commenti negativi su Victor Osimhen. In Nigeria tantissimi tifosi non hanno apprezzato l'uscita dell'attaccante del Napoli su Instagram, quando Victor si è scagliato senza mezzi termini contro il CT della Nazionale Finidi George, reo di aver parlato male di lui con i vertici della federazione.

In molti hanno commentato il gesto di Osimhen come sintomo di una mancanza di maturità che - purtroppo per lui - gli costerà anche la possibilità di andare a giocare in Premier League. Commenti come "Arteta non li prende calciatori così" e "Dimenticati di andare all'Arsenal" hanno riempito i social dopo lo sfogo di Osimhen su Instagram.