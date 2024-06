Svelati i due motivi per cui Di Lorenzo vuole lasciare Napoli: c'entra anche un gesto di ADL

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla situazione legata al capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo:



"L’incomprensione è scoppiata nel corso di un’annata molto complicata in cui Di Lorenzo si sarebbe aspettato un riconoscimento per il ruolo svolto all’interno di uno spogliatoio turbolento. Non ha gradito neanche il “tutti cedibili” pronunciato da De Laurentiis che — ad onor del vero — è un concetto già espresso dal presidente anche nell’estate che ha preceduto lo scudetto, una sorta di manifesto poi diverso nei singoli casi".