Dovbyk-Napoli, distanza minima! CorSport: l'Atletico si defila, ecco cosa serve per chiudere

Calciomercato Napoli. In attesa di capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen, il nome caldo nelle ultime ore per diventare il nuovo centravanti del Napoli di Conte è quello di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, capocannoniere dell'ultima Liga con il Girona, è in cima alla lista della spesa del Ds Manna.

Dovbyk-Napoli aggiornamenti

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli prepara il colpo Dovbyk e nella corsa al bomber ha superato l'Atletico Madrid (che pare essersi defilato). Ecco le ultimissime scritte dal quotidiano:

"Mister Alex Liundovskyi (agente di Dovbyk, ndr) chiacchiera molto con il Napoli, con il ds Manna, ma lo ha fatto anche con il Milan. Il club azzurro, però s’è lanciato con la sicurezza di chi vuole il giocatore e, dicono in Catalogna, avrebbe anche dimostrato la disponibilità a offrire 35 milioni di euro. Il Girona, però, punta a incassare 40 milioni. Nel suo contratto fino al 2028 da 2,5 milioni lordi a stagione firmato un’estate fa non è stata inserita una vera e propria clausola rescissoria, ma tra il suo manager e i dirigenti spagnoli vige una sorta di patto, di accordo tra gentiluomini: al cospetto di un’offerta del genere, Artem potrà andare. Si parlava dell’Atletico Madrid, ma Artem non è un obiettivo dei Colchoneros. L’Arsenal potrebbe essere una soluzione, ha preso info, ma il Napoli è in pressing".