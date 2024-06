UFFICIALE - Ospina torna a "casa": ha firmato con il club dei primi esordi, accolto da una leggenda | VIDEO

Ultime calciomercato. David Ospina, ex portiere del Napoli, da oggi è il nuovo estremo difensore dell'Atletico Nacional. Nel club biancoverde è cresciuto a livello di Settore Giovanile e ha iniziato la sua carriera agonistica, per poi trovare fortuna in Europa con le maglie di Nizza, Arsenal ed appunto Napoli.

Dal 2022 difende i pali dell'Al-Nassr ma, chiusa la sua esperienza saudita, ha deciso di tornare a casa. Il club colombiano lo ha annunciato in grande stile, con un video e un messaggio sui suoi canali social: "Il buon figlio torna a casa".

Ad accoglierlo nuovamente all'Atletico Nacional, nel video di presentazione, c'era anche la leggenda colombiana Renè Higuita che svolge il ruolo di preparatore dei portieri.

