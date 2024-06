Il Mattino conferma l'esclusiva CN24: Circati nel mirino del Napoli, può fare due ruoli

Calciomercato Napoli - Napoli in cerca di difensori e nel mirino finisce il giovanissimo Circati che piace tanto dopo uno straordinario anno in Serie B con il Parma dell'ex Napoli Fabio Pecchia. Dopo Sky anche Il Mattino, conferma l'esclusiva di CalcioNapoli24 sul giovane Alessandro Circati del Parma (dove ha conquistato la promozione in A). Il profilo del difensore piace, l'anagrafe pure (20 anni compiuti a ottobre) e la stazza altrettanto. Circati è un destro naturale che può giocare anche come cursore di fascia. Ma è chiaro che il vestito del centrale è quello che gli risulta cucito meglio addosso.