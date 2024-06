Nuovo bomber Napoli: Conte si è mosso in prima persona per il sì

Calciomercato Napoli - Antonio Conte si è calato già totalmente nel nuovo progetto del Napoli e sta lavorando senza sosta in queste settimane con il suo staff per trovare il giusto accordo.

Calciomercato Napoli: Conte ha il sì dell'attaccante

Il Napoli venderà Osimhen per il valore di 120 milioni di clausola o accetterà qualche contropartita tecnica. Queste le ultime da Repubblica che analizza il mercato del Napoli dove il diesse Giovanni Manna lavora al sostituto del bomber nigeriano per non farsi trovare impreparato. La “ short list” per il nuovo attaccante è abbastanza ristretta.

Di Romelu Lukaku s’è detto tutto: i colloqui col Napoli ci sono stati. Si è mosso pure Antonio Conte in prima persona per ottenere il sì del suo giocatore simbolo nella sua esperienza all’Inter: 64 gol in due stagioni rappresentano un biglietto da visita davvero importante. Il belga può essere un obiettivo solo a determinate condizioni che il Chelsea, al momento, non pensa di soddisfare: un prestito e un contributo importante all’ingaggio da 12 milioni di euro.