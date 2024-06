Osimhen alla Charity Champions 2024! Dona una cifra incredibile in beneficenza | VIDEO

C'era anche Victor Osimhen alla Charity Champions Cup 2024 di Abuja, in Nigeria! L'evento organizzato dalla Fondazione Attom per sensibilizzare sulle malattia degli occhi ha radunato decine di calciatori africani per una partita di beneficenza ieri 15 giugno.

All'evento hanno partecipato anche Balotelli, Drogba, Okocha, Evra, Ndidi, Iheanacho, Okoye e tanti altri calciatori, ma Victor Osimhen è stato senza dubbio l'ospite d'onore in patria. Durante l'evento, oltre 10mila pazienti nigeriani hanno potuto ottenere visite mediche oculistiche.

Osimhen ha donato 50milioni di naira, circa 30mila euro, in beneficenza senza alcun rilancio o asta ma in un'unica battuta.

Guarda il video su CalcioNapoli24.