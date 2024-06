Hermoso-Napoli, Il Mattino: la pista si è raffreddata, il motivo

Calciomercato Napoli - Problema Hermoso per il Napoli. Il centrale in uscita dall'Atletico Madrid che sarà svincolato nelle prossime ore è finito nel mirino del club azzurro ma ora potrebbe esserci un problema.

Calciomercato: Hermoso-Napoli, spunta un problema

Secondo Il Mattino nel mirino del Napoli c'è sempre Mario Hermoso, ma non è l'unico. La trattativa con l'esperto difensore spagnolo che non ha rinnovato con l'Atletico Madrid si è un tantino raffreddata. Probabilmente anche per via delle richieste elevate di ingaggio (e di commissioni) da parte del suo entourage.