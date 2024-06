Dovbyk-Napoli, il Girona ha trovato il sostituto! Gioca in Serie A: cifre e dettagli

In attesa di capire quale sarà il futuro di Victor Osimhen, il nome caldo nelle ultime ore è quello di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, capocannoniere dell'ultima Liga con il Girona, è in cima alla lista della spesa del Napoli per rimpiazzare il nigeriano.

Dovbyk-Napoli, spunta un indizio

Ad oggi la distanza tra Napoli e Girona per Dovbyk si è assottigliata: il club spagnolo, sorpresa dell'ultima stagione e che l'anno prossimo giocherà la Champions League, chiede 40 milioni per il centravanti ucraino (il Napoli arriva a 35 con i bonus). Una differenza non incolmabile, che ha spinto gli iberici a guardarsi intorno a caccia del sostituto.

Il nome buono potrebbe arrivare proprio dalla Serie A: come riportato dall'edizione romana di Repubblica, il Girona sarebbe piombato su Valentin Castellanos della Lazio. Per il Taty, così è soprannominato, sarebbe un ritorno visto che prima di sbarcare nella capitale ha disputato una stagione proprio al Granada: ad oggi l'offerta è di circa 15 milioni, con Lotito che ne chiede almeno 20 per iniziare a trattare.

Ulteriori conferme arrivano anche dal Corriere dello Sport che su Castellanos-Girona scrive:

Il pressing del Girona, da cui è stato acquistato per 15 milioni più 4 di bonus, viene raccontato incessante. Gli spagnoli stanno perdendo Dovbyk, scelto per sostituire Taty. E all’argentino hanno ripensato per continuare a stupire dopo l’annata miracolosa vissuta quest’anno.

Lotito e la Lazio riflettono, il Napoli osserva interessato ed attende il momento giusto: Dovbyk e Castellanos, l'intreccio Napoli-Girona-Roma potrebbe regalare a Conte il suo nuovo centravanti.