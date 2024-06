Polonia-Olanda, le formazioni ufficiali: Zielinski dal 1', panchina per Zirkzee

Ad Amburgo si apre il gruppo D di Euro 2024 con Polonia-Olanda. Tanti gli italiani in campo, ben 4 nella Polonia che però deve fare a meno del suo bomber principe, Robert Lewandowski. Per l'Olanda in attacco c'è Depay, in panchina Zirkzee. Titolare per i polacchi l'ex Napoli Piotr Zielinski:

Polonia Olanda formazioni

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Salamon, Kiwior; Frankowski, Urbanski, Zielinski, Romanczuk, Zalewski; Szymanski, Buksa. Ct. Probierz

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Veerman; Xavi Simons, Depay, Gakpo. Ct. Koeman