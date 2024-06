Osimhen spinge per l'Arsenal, CdM: ipotesi contropartite per abbassare il prezzo

Ha fatto il giro dei social il clamoroso sfogo di Osimhen contro il Ct della Nigeria, in una diretta video poi bruscamente interrotta. Tra Nazionale e futuro al Napoli sono giorni caldi per il nigeriano, che rischia di essere "bloccato" dalla clausola da 130 milioni sancita nell'ultimo rinnovo con il club di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, aggiornamenti Osimhen

Non è un segreto che il sogno di Osimhen sia quello di giocare in Premier League, ma ad oggi non c'è ancora la quadra con le società interessate. Ecco quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno:

Tutte le potenziali pretendenti sanno che il Napoli ha programmato la cessione e, quindi, cercano di costruire una trattativa. L’Arsenal è la soluzione più gradita per il calciatore, qualche contatto c’è stato ma i Gunners provano ad inserire delle contropartite tecniche e a rendere meno oneroso l’investimento per Osimhen. Sullo sfondo c’è il mercato saudita con l’Al Hilal e l’Al Ahli, riaprendo un discorso che ad agosto dello scorso anno fece irruzione durante il ritiro di Castel Di Sangro".