Futuro Osimhen, c'è solo una destinazione: il prezzo rischia di scendere

Calciomercato Napoli - L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ora deve attende per capire dove il suo agente riuscirà a strappare l'accordo totale con il suo prossimo club, ma sembra esserci solo una destinazione al momento.

Come scrive Il Mattino il giocatore nigeriano sogna la Premier League (per ora c'è solo l'Arsenal), il Psg ci ha fatto un pensierino, ma sono soltanto in Arabia Sauditia al momento hanno disponibilità (e volontà) di versare nelle casse del Napoli 120 milioni di euro di clausola per il nigeriano. Altrimenti? Altrimenti bisognerà abbassare le pretese economiche per (ri)trovare la fila fuori pronta ad un sacrificio per Victor.