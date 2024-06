Buongiorno-Napoli, RAI: accelerata col Torino, principio d'accordo! Distanza colmata coi bonus, ecco come verrà convinto Cairo

Calciomercato Napoli, clamorosa ultim'ora della RAI dal sito TGR Abruzzo con una notizia a firma dell'esperto Ciro Venerato. Accelerata Napoli calcio e Torino, ci sarebbe l'intesa tra le parti sulla parte fissa. La distanza verrebbe colmata coi bonus, tra cui quello della partecipazione del club azzurro alla Champions League 2025-26.

Non solo Antonio Conte, il Napoli a Castel di Sangro potrebbe dare il benvenuto anche al nazionale Buongiorno che saltera' la prima parte della preparazione a Dimaro visti gli impegni europei e sara' disponibile per il raduno abruzzese. Aarrivano novita' da Torino. passi avanti importanti nelle ultime ore tra le due societa' per condividere percorso e pagamento. la differenza, a quanto ci risulta, la faranno soprattutto i bonus. Cairo chiede una cifra garantita per l'ingresso in champions salvo poi aggiungere altre opzioni meno semplici da conseguire ( scudetto, coppa italia e traguardi importanti nelle successive competizioni europee). Escluse percentuali di futura rivendita. ci sarebbe invece comune accordo sulla basse fissa: 40 milioni netti da destinare al patron granata. Non ci saranno intoppi con l'agente del difensore granata Beppe Riso. il ds Manna ( artefice principe della complessa trattativa) ha offerto cinque anni di contratto e quasi il doppio dell'ingaggio percepito da buongiorno in Piemonte. Oggi con i bonus il difensore centrale supera il milione. Conte attende la lieta novella ( dopo aver parlato con il ragazzo) : anche lui avra' saputo dei passi in avanti col Toro. Cairo ha richieste anche da un club inglese ma il calciatore preferirebbe restare in italia e lavorare con un top coach. non e' fatta ma da oggi Buongiorno e' piu' vicino. Giovanni Manna sa come gestire le trattative. sangue freddo e carisma non gli mancano. Conte gia' lo stima: lo ha definito un predestinato"