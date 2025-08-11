Tuttosport - Italia, gioia Gattuso: arriva una buona notizia da Napoli

Napoli - Il Napoli si sta rivelando essere la protagonista con Antonio Conte tra la vittoria del campionato della scorsa stagione e il mercato estivo che sta affrontando. In rosa ci sono diversi giocatori italiani che possono rappresentare lo zoccolo duro della Nazionale di Gattuso, tra questi un punto di riferimento per il nuovo ct può essere Lorenzo Lucca come scrive Tuttosport:

Potremmo dire che è il Napoli dei… Luccaku, crasi perfetta dei due bomber che per ora si alternano, ma che dovranno dimostrare di saper giocare anche insieme. Per la gioia di Antonio Conte, ma anche per quello che si aspetta Gennaro Gattuso, che confida nell’ulteriore crescita della torre di Moncalieri (201 cm) che con il passaggio dall’Udinese al Napoli è chiamato d essere quel fattore del quale necessita anche l’Italia.