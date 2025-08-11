Moretto: "Gutierrez sarà annunciato questa settimana dal Napoli, avrà una clausola da 45 milioni valida..."

Calciomercato Napoli - L'esperto di calciomercato Matteo Moretto svela le ultime sul suo canale YouTube con il nuovo acquisto del Napoli Gutierrez che è in arrivo:

"Raspadori è già a Madrid e può essere considerato un ex giocatore del Napoli. Nelle prossime ore, lunedì, sosterrà le visite mediche con l’Atlético Madrid. Operazione chiusa per 22 milioni fissi più 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili, e altri 2 più complessi da ottenere.

In entrata, Miguel Gutiérrez sarà annunciato come nuovo terzino sinistro del Napoli questa settimana. Accordo già firmato con il Girona, visite mediche in arrivo. Confermata la clausola rescissoria da 45 milioni di euro, valida a partire dal secondo anno, cioè dalla stagione 2026-27".