Gazzetta - L'Inter piomba su Solet: ha chiesto all'Udinese di essere ceduto

La storia tra l'Inter e Solet è antica ormai: flirtano già dai tempi della sfida in Champions a Salisburgo di un paio di stagioni fa, ma è all'Udinese che, nell'ultima stagione, questo 25enne ha rubato l'occhio. Ha segnato pure a San Siro con un'azione da running back della Nfl. In quei 192 centimetri,c'è aggressività in anticipo, velocità in campo aperto, coraggio nell'uscita palla. Insomma, tutto ciò che è scritto nel vangelo secondo Chivu. Ma il francesone piace anche a Conte, visto che il Napoli lo ha trattato per primo. La strada verso Milano è più complessa di quanto sembri per via delle vicissitudini di Solet nella vita privata: da maggio 2025 è sotto indagine della Procura di Udine per una presunta violenza sessuale, i rischi futuri non possono che condizionare un'eventuale trattativa.

Anzi, dissuadono dall'investimento immediato. Ben diverso sarebbe, invece, legare il prestito a un riscatto sicuro, nel caso scomparissero le nubi giudiziarie nel cielo friulano: sarebbe questa la soluzione preferita dal club nerazzurro, che per il difensore stravede davvero. Lo stesso altissimo gradimento accompagna Badé, connazionale e pari età del difensore dell'Udinese, ma più avanti nella considerazione in patria: è argento olimpico a Parigi 2024 in maglia Bleus e ha già esordito con Deschamps. Lo scrive Gazzetta.