Gazzetta - Via anche Raspadori, cancellato l'attacco del terzo scudetto

Arrivano le ultime notizie da La Gazzetta dello Sport sulle trattative del Napoli che è pronto a mettersi alle spalle il passato con la cessione di Raspadori all'Aletico Madrid e l'inizio di una nuova era

Giacomo Raspadori è sbarcato ieri a Madrid, stamattina sosterrà le visite mediche e poi firmerà il nuovo contratto con l'Atletico. Semplice, rapido, non proprio indolore. Già perché ora il Napoli si ritrova in una strana condizione: la seconda rivoluzione ha viaggiato veloce, ha portato a rinforzare la rosa e ad allungare le rotazioni. Però, a conti fatti, resta l'attacco la grande incognita. Raspa e Simeone via dopo Kvara e Osimhen, l'attacco del terzo scudetto praticamente cancellato e una strategia che in questo momento - vero o no? - non prevederebbe un nuovo innesto offensivo. Quantomeno non è considerato prioritario dal club. Sarà, ma qualcosa non torna e nemmeno lo spostamento in avanti di un top player come De Bruyne riesce a far quadrare i conti. E i soli arrivi di Lucca e Lang potrebbero non bastare.

