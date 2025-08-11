Rai - Smentite su Lookman, nessun ritorno di fiamma: il Napoli ha altre idee

Calciomercato Napoli - Le ultimissime da Ciro Venerato di RaiNews24 sul possibile ritorno di fiamma di Lookman al Napoli:

"Non risulta nessun ritorno di fiamma del napoli per Lookman. Ci arriva una doppia e secca smentita (non di facciata) da entrambi i sodalizi. Dopo l'accordo con tra Inter e suoi agenti i campioni d'Italia non si sono più fatti vivi con l'entourage o con i Percassi. Il club azzurro ha altre idee e ora sta battendo altre piste in altri ruoli. Il mercato è ancora lungo ma difficilmente il Napoli tornerà su Lookman".