“Pulcinella not welcome”, a Como spuntano adesivi contro i tifosi del Napoli: c'entra anche l'iniziativa della birra promessa all'andata | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Il Como omaggerà i tifosi del Napoli con una birra promessa in occasione del match dell’andata? Possibile che possa esserci un comunicato stampa nei prossimi giorni, scrive La Provincia di Como.

Per facilitare il tutto, potrebbe essere riservato solo al settore ospiti: c’è un bar dedicato, quindi è possibile la consegna di un buono all’ingresso del settore riservato ai tifosi del Napoli. Riservato ai maggiorenni, però.

Come sottolinea La Provincia di Como, i tifosi di Como e Napoli non si incontrano da molti anni ma l’iniziativa “a qualcuno, in passato testimone di scontri con furti di striscione e coltellate l’iniziativa della birra è sembrata stonata”.

A testimoniarlo diversi adesivi comparsi allo stadio Sinigaglia: uno recita “Pulcinella not welcome”, un altro è più macabro “Si applica ma non abbastanza: forza Vesuvio”.