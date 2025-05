Repubblica - Lobotka ci sarà contro il Genoa? Conte va verso questa scelta

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica svela le ultime news sulle condizioni di Stan Lobotka:

"La sfida contro il Genoa non farà eccezione, visto che sono ancora indisponibili in tre: David Neres, Alessandro Buongiorno e Juan Jesus. Corsa contro il tempo invece per tentare in extremis il miracoloso recupero di Stanislav Lobotka, che è in convalescenza per il colpo alla caviglia ( trauma contusivo-distorsivo) subito a Lecce e sta facendo di tutto per strappare almeno una difficile convocazione per domenica sera, anche se nella migliore delle ipotesi lo slovacco sembra destinato a partire dalla panchina. Il regista titolare del Napoli sarà infatti quasi sicuramente Billy Gilmour, che ha la stima dei compagni e di Conte e si è sempre fatto trovare pronto, ogni volta in cui la squadra ha bisogno di lui. Lo scozzese offre garanzie ed è a suo agio con Anguissa e McTominay".