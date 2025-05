Sky - De Bruyne ha voglia di restare in Europa, ma la sua famiglia numerosa è difficile da spostare

Calciomercato Napoli - Clamorosa notizia di calciomercato lanciata da Gianluca Di Marzio di Sky Sport: il Napoli ci sta provando per prendere Kevin De Bruyne a parametro zero! Napoli su De Bruyne, clamoroso tentativo concreto degli azzurri riportato da Sky Sport. Ecco la notizia:

"Un sogno, complicato, ma grandissimo. Il Napoli sta provando un clamoroso colpo di mercato: il club di De Laurentiis ha avviato contatti per portare in Italia Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è in scadenza con il City e il club inglese ha già fatto sapere ufficialmente che non gli rinnoverà il contratto. A fine stagione quindi De Bruyne sarà libero di firmare con un altro club. Ed ecco il tentativo del Napoli concreto, anche se molto complicato.



A partire dalla concorrenza che si annuncia agguerrita, a partire dal Liverpool. Ma il tentativo c'è così come a influire potrebbe essere anche la grande amicizia di Lukaku con il compagno di nazionale e la volontà di De Bruyne di restare in Europa e dimostrare ancora il suo valore in un campionato top e in Champions.



A prescindere dall'esito della trattativa che, ripetiamo, resta molto difficile, questo tentativo di De Laurentiis e di Manna è un chiaro segnale sulle ambizioni del Napoli in chiave mercato e sui profili da seguire, e anche per il futuro di Conte".

I colleghi di Sky aggiungono che De Bruyne ha una famiglia numerosa con 3 bambini con delle esigenze particolari ed è dunque questo una spetto che potrebbe complicare ulteriormente la trattativa.