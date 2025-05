Jacomuzzi a CN24: "Le mie uniche perplessità su De Bruyne al Napoli. Billing? Il suo riscatto sarebbe un affare"

“De Bruyne è un calciatore di primo livello, mi lascia perplesso il fatto che il Manchester City lo lasci a parametro zero. Bisognerebbe capire se la decisione sia per motivi legati agli agenti, ai soldi oppure ci sono problemi anche fisici. E’ una cosa emblematica a mio avviso.

In Inghilterra non c’è la pressione che c’è da noi, i calciatori lì si allenano e fanno la loro vita. La preparazione alla gara è diversa dalla nostra. Non mi preoccupa l’età di De Bruyne, a 34 anni potrebbe però essere un handicap il fatto di cambiare campionato nonché Paese ma Conte è uno che sta attento anche a questi dettagli. Poi bisognerà vedere se entrerebbe nella mentalità di Conte a mio parere.

Billing? Sarebbe un affare se il Napoli lo riscattasse perché la cifra è modica e poi conosce ambiente e Conte.

Darwin Nunez? Per me è un grande calciatore, un po’ atipico, un po’ lunatico ma non si discute. Bisogna andare sul sicuro se hai Conte”.