Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport le condizioni di Stanislav Lobotka sono in netto miglioramento. La sua presenza non dovrebbe essere in dubbio per la gara di domenica contro il Genoa anche se lo scozzese Gilmour scalpita per partire dal primo minuto. Deciderà Conte chi far giocare dei due accanto ad Anguissa e McTominay.