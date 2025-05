Repubblica - Tra De Bruyne ed il Napoli anche Aston Villa e Galatasaray! Turchi disposti a fare follie, ingaggio da oltre 20mln totali

Calciomercato SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lavora per regalare ad Antonio Conte il primo rinforzo per la prossima stagione. Il Napoli è in contatto con Kevin De Bruyne che lascerà il Manchester City a parametro zero al termine della stagione. Lo scrive Repubblica.

“Per il belga è pronto un contratto di 2 anni più opzione per una terza stagione. L’Arabia Saudita corteggia dall'estate scorsa il 33enne, per ora poco attratto da questa prospettiva. In Inghilterra è l’Aston Villa che sta provando a convincerlo da tempo, così come i turchi del Galatasaray sono pronti a fare follie proponendo a De Bruyne quattro anni di contratto a oltre 6 milioni di euro netti a stagione”