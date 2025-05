De Bruyne, le nozze a Sorrento con Mertens testimone: la moglie sarà decisiva per il suo futuro | FOTO

Calciomercato SSC Napoli, una notizia clamorosa scatena già il calciomercato: il Napoli ci sta provando seriamente per Kevin De Bruyne. Ma è chiaro che è un sogno e che al momento è una trattativa molto complicata, va detto, ma il club di De Laurentiis ha avviato contatti e sta provando a battere la concorrenza di altri grandi club, come il Liverpool per il centrocampista belga, in scadenza con il Manchester City che non gli rinnoverà il contratto e col belga che ha già annunciato l'addio.

De Bruyne e il matrimonio a Napoli

De Bruyne: il matrimonio a Napoli a Sant'Agnello

Gianluigi Bagnulo, inviato a Manchester ieri, ha parlato a Sky Sport svelando anche il retroscena delle nozze a Sorrento:

"Il nodo non è economico, ancora non se n'è parlato ma è familiare. La sua principale preoccupazione è sistemare al meglio la sua famiglia, tanto passa dalla moglie Michèle. Che lui ha sposato a Sorrento, di fronte Capri! Con compare di nozze Dries Mertens, a Napoli gioca Romelu Lukaku, uno dei suoi migliori amici: è chiaro che ci sono dei punti di contatto. Si tratta di un sogno per il Napoli ma il club ci sta provando e sebbene non è semplice, i contatti vanno avanti. Il centrocampista belga è in scadenza con il City e il club inglese ha già fatto sapere ufficialmente che non gli rinnoverà il contratto. A fine stagione quindi De Bruyne sarà libero di firmare con un altro club. A prescindere dall'esito della trattativa che, ripetiamo, resta molto difficile, questo tentativo di De Laurentiis e di Manna è un chiaro segnale sulle ambizioni del Napoli in chiave mercato e sui profili da seguire, e anche per il futuro di Conte".

Ebbene sì, nozze nel napoletano per Kevin De Bruyne che ha sposato la moglie precisamente a Sant'Agnello, da "La Cocumella". Ecco alcune foto!