"Futuro Conte?", Alvino sicuro: "Si va verso questa decisione!"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Ecco quanto diffuso tramite comunicato stampa:

"È entusiasmante vedere il Napoli lassù e dà l’esatta misura di ciò che sta facendo il Napoli. L’Inter è in finale di Champions League e il Napoli la sopravanza di tre punti. La fase difensiva è uno spettacolo: ha perso Buongiorno, il suo sostituto Juan Jesus che Conte aveva reso funzionale al suo sistema di gioco, gli altri infortuni… Inoltre, il Napoli è l’unico club del mondo che a gennaio si è indebolito e non si è rinforzato, se non è un prodigio ditemi voi cos’è. Il chiacchiericcio che viene dal Nord-Italia ha stancato e infatti loro mal sopportano le vittorie del Napoli di Antonio Conte.

In assoluto da quando c’è De Laurentiis, tra gli allenatori che ha avuto, Conte è colui che ha fatto meglio di tutti al suo primo anno ed è un segnale importante. Inutile stare a filosofeggiare sul bel gioco, ho sentito tifosi del Napoli che si sono annoiati al termine di Lecce-Napoli. Tuttavia, i numeri testimoniano il lavoro prodigioso di un grande allenatore.

Ad oggi, se dovessi pensare in percentuale, direi che il futuro di Conte sia più orientato verso la permanenza. Il Napoli può permettersi il lusso di mettere sul mercato svariati milioni per accontentare Conte e anche la stessa società per fare bene anche nella Super Champions League. Il Napoli vuole costruire una squadra per fare una bellissima figura in Champions e per farlo bisognerà spendere".