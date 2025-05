Cena "scaramantica" ieri per tutta la squadra del Napoli: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica racconta i dettagli della cena di ieri di tutta la squadra:

"Ancora una cena di gruppo, questa volta nella settimana che porta alla sfida di domenica sera ( ore 20.45) al Maradona contro il Genoa. Ritrovarsi tutti insieme a tavola per gli azzurri è diventato il modo più simpatico per fare gruppo e c’entra un po’ anche la scaramanzia, visto che nelle precedenti occasioni al rito infrasettimanale ha fatto sempre seguito una vittoria nel week-end successivo. Non è vero ma ci credo, insomma. Il momento è decisivo e per lanciare la volata finale verso lo scudetto non bisogna lasciare dunque nulla di intentato, anche se lo spogliatoio del Napoli è già solidissimo e lo ha dimostrato andando oltre i continui ostacoli dell’emergenza, che da mesi continua a complicare il tortuoso cammino della squadra di Antonio Conte.

Nel Napoli regna l’armonia, in campo e fuori. Molto serena l’atmosfera anche durante la cena di ieri, in cui non c’è stato bisogno di stringere alcun patto per lo scudetto: obiettivo ben chiaro nella mente di Conte e dei suoi giocatori. Tutti per uno e uno per tutti, come è sempre stato finora dall’inizio della stagione. Merito dell’accoglienza dei leader della vecchia guardia ai giocatori che in magliaazzurra sono invece arrivati solo negli ultimi mesi. [...] Mancano 7 punti al traguardo dello scudetto e il Napoli non si aspetta regali dall’Inter, ospite domenica del Torino dopo le fatiche esaltanti in Champions. Ma gli azzurri sono padroni del loro destino e l’hanno ribadito ieri a cena".