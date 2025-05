Verso Napoli-Genoa: cosa filtra sul recupero di Lobotka, Conte ha già fatto la formazione

Ultime notizie SSC Napoli - Come sta Lobotka? E con quali uomini Conte se la giocherà contro il Genoa? Ne parla l'edizione odierna in edicola de Il Mattino:

Il Napoli che scenderà in campo sotto i riflettori di Fuorigrotta non dovrebbe discostarsi di molto dall'undici che ha espugnato Lecce domenica scorsa al Via del Mare. L'unica incognita, manco a dirlo, è rappresentata dalle condizioni di Stanislav Lobotka. [...] L'esito degli esami strumentali ha scongiurato guai seri (si tratta di un «trauma distorsivo alla caviglia destra»), ma la sua presenza contro il Grifone resta comunque in dubbio. Il regista azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo sia con terapie antinfiammatorie (tra tecar ed ultrasuoni) sia, provando a stringere i denti per vedere come risponde la caviglia malconcia una volta calzati gli scarpini. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. In caso di forfait (conservativo, in vista cioè del rush finale con Parma e Cagliari) è comunque pronto Billy Gilmour.

Anche contro il Genoa infatti il Napoli dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 molto camaleontico. Davanti a Meret agirà la stessa difesa andata in scena a Lecce con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, Olivera prestato nuovamente al centro per far coppia con Rrahmani. Già detto dei due mediani, dalla cintola in su agiranno Politano e McTominay nelle posizioni di esterni - rispettivamente a destra e a sinistra - con Raspadori al centro pronto ad agire alle spalle di Lukaku".