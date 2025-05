Trionfa l'Inter nella semifinale di ritorno in casa contro il Barcellona, vincendo 4-3 dopo i tempi supplementari grazie alla rete di Frattesi. E in telecronaca impazziscono di gioia Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con quest'ultimo che chiude la diretta in lacrime.

Il giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi ha commentato così via X la telecronaca di Sky: