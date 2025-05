"Datevi una regolata, mio fratello è sotto scorta": spuntano frasi di Edo De Laurentiis negli spogliatoi del Bari, ma la società smentisce

Nonostante la vittoria, fondamentale in chiave play off, sul Pisa di domenica scorsa in casa Bari la tensione resta alta con la contestazione all’esterno dello stadio da parte della tifoseria organizzata e un duro discorso fatto dal presidente Luigi De Laurentiis alla squadra nel post gara. Il numero uno biancorosso ha infatti tenuto a rapporto lungamente la squadra rimarcando la delusione per le pessime esibizioni contro Modena e Cosenza che neanche il bel successo sul Pisa hanno cancellato.

Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno sarebbe stato presente all’incontro negli spogliatoi anche il fratello Edoardo De Laurentiis, vice presidente del Napoli rimasto in Puglia dopo la sfida degli azzurri contro il Lecce del giorno precedente, che avrebbe richiamato all’ordine i giocatori: “Datevi una regolata, bisogna dare di più altrimenti poi succede che con prestazioni così basse la gente creda che siamo noi a non voler andare ai play off. - questo il succo del suo discorso riportato dal quotidiano - E non dimenticate che mio fratello Luigi è costretto a vivere sotto scorta".

Una ricostruzione però smentita prontamente dalla società biancorossa con la seguente nota apparsa in mattinata sulle proprie pagine ufficiali:

“In riferimento a quanto riportato quest'oggi, martedì 6 maggio, sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno nell'articolo dal titolo 'Bari, la voce del padrone De Laurentiis non ci sta' a firma Antonello Raimondo, in cui si riferisce di un presunto incontro avvenuto nel post partita di Bari-Pisa tra Edoardo De Laurentiis e il gruppo squadra, SSC Bari, stupita e amareggiata,smentisce categoricamente quanto riportato sulle pagine del quotidiano locale precisando che Edoardo De Laurentiis, il quale non ricopre alcuna carica nel Club biancorosso, neppure onorifica, non è mai sceso, dal 2018 ad oggi, negli spogliatoi del Bari, né ha mai incontrato il gruppo squadra. La Società ha dato mandato al proprio legale per la tutela dei propri diritti”.