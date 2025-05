De Bruyne-Napoli, Gazzetta - Sembra un messaggio di De Laurentiis a Conte

Calciomercato Napoli - Il colpo De Bruyne per il Napoli sarebbe un messaggio chiaro lanciato da Aurelio De Laurentiis ad Antonio Conte. Questa è la tesi della Gazzetta dello Sport che reputa l'arrivo del calciatore belga molto difficile ma non impossibile a Napoli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Manna cerca un nuovo colpo alla McTominay e negli ultimi mesi è stato visto diverse volte salire su voli in direzione Londra. A giugno compirà 34 anni, ma, se sta bene fisicamente, in Italia può avere un impatto ancor più devastante di McTominay. E il Napoli ha deciso di fare un tentativo, di sfruttare l’onda lunga del sogno tricolore anche in sede di trattative di mercato.

E l’ipotesi De Bruyne sembra anche un messaggio che la società vuole mandare a Conte, dopo la sua richiesta di nuove “armi” all’altezza in vista del doppio impegno della prossima stagione. De Bruyne non sarebbe una ciliegina, ma una torta intera. Affare difficile, molto difficile. Ma non impossibile. E basta questo a far sognare il popolo azzurro".