Stadio Maradona, novità terzo anello e parcheggi sotterranei: entro domani Manfredi ne parlerà con ADL

Napoli - Tra oggi e domani ci sarà l'incontro tra Aurelio De Laurentiis ed il sindaco Gaetano Manfredi per risolvere definitivamente la questione legata allo stadio Maradona. Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno:

“C’è però anche una novità, della quale il primo cittadino discuterà sempre con de Laurentiis — a cui spiegherà che con piccoli interventi tecnici, che presupporrebbero per il momento investimenti lievi, il terzo anello potrebbe essere riaperto già per la prossima stagione —; in Municipio si sta studiando infatti se, come e a che costi sia possibile aprire i parcheggi sotterranei dello stadio, costruiti all’epoca di Italia 90 e mai entrati in funzione. Si parla di diverse centinaia di posti auto, oro colato per chi dovesse gestire lo stadio, da «vendere» magari assieme ai salottini degli Skybox che De Laurentiis vorrebbe ottenere quanto prima.

Tutte cose che presuppongono comunque investimenti. Sopratutto, nel caso in cui prendesse corpo — come poi si augura il sindaco — il project financing con De Laurentiis, che ha come idea quella di avvicinare le tribune al campo, allungando il secondo anello verso il manto erboso ed eliminando la pista di atletica.

Interventi costosi che pare possano raggiungere anche i 200 milioni di euro. Ma probabilmente inevitabili se si vuole rendere lo stadio Maradona moderno e rispondente al target ormai raggiunto dal Napoli di De Laurentiis, entrato a suon di successi nell’elite del calcio europeo”.