Infortunio Lobotka, il comunicato ufficiale della SSC Napoli: diagnosi e tempi di recupero

Napoli - Comunicato ufficiale della SSC Napoli sulle condizioni del centrocampista Stanislav Lobotka. Lo slovacco era uscito anzitempo dalla gara di campionato giocata a Lecce sabato scorso. Questa la nota ufficiale del club azzurro:

"Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Infortunio Lobotka: tempi di recupero

Dunque per Stanislav Lobotka si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Già nel post gara di Lecce, l'allenatore Conte disse che non si trattava di alcun problema di natura muscolare. Per quanto riguarda i tempi di recupero dipende dal grado dell'entità del trauma subito alla caviglia. Si può andare dai pochi giorni di riposo - in questo caso Lobotka potrebbe anche farcela per il Genoa - oppure un paio di settimane.