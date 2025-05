Sportitalia - David-Napoli: il piano con clausola di Manna. Piace anche Darwin Nunez, la situazione

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube ha parlato dellempossibili manovre di mercato da parte del Napoli:

"Il Napoli vuole prendere un grande prendere un grande attaccante, un difensore, un esterno basso, un centrocampista di spessore. Sta cercando di capire la fattibilità per l’affare David che è in scadenza con il Lille. Su di lui c’è anche l’Inter. Ci sono delle commissioni da pagare ed un ingaggio importante ma i nerazzurri non hanno mollato. Il Napoli è pronto ad accontentare l’entourage inserendo una clausola. Inseriamo anche Darwin Nunez, è un 1999 separato in casa del Liverpool. In più ci sono Lucca e Bonny”.