Fabio Cannavaro: "Mi viene da ridere quando sento questa cosa su Conte! Resta a Napoli? Se gli fanno mercato da 300 milioni..."

Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Yamal? Sento accostarlo a Maradona, però se uno dà un’occhiata ai video si accorge quanto Diego fosse poco tutelato. E’ un’altra epoca.

Scudetto? Simone non mollerà. Però Antonio non l’aspetterà, se lo andrà a prendere. E’ arrivato primo con il lavoro e con la sua strategia. Mi viene da ridere quando sento dire: però come gioca? E’ primo, sta a 7 punti dallo scudetto: io non parlerà di miracolo perché ho sempre sostenuto che l’organico era di livello alto, ma siamo, come dice lui, dinanzi a un prodigio.

Conte resta o va via? Lanciamo una monetine in aria. Però la certezza che rimanga non ce l’ho. A meno che non facciano un mercato da 300 milioni. E comunque vincere e andare è una scelta.

Curiosità: le avessero venduto Kvara a gennaio? Avrei fatto “burdell”…Traduco?”