Calciomercato Napoli - Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, parla del possibile arrivo in azzurro di Kevin De Bruyne:

"De Bruyne? Nel caso in cui arrivasse il Napoli farebbe un grandissimo colpo, De Bruyne può giocare dove vuole con la qualità che ha. Dipende però poi molto come giocherà il Napoli. Nel Napoli di inizio stagione volerebbe, nel Napoli che difende e lotta non so quanto possa essere abituato".