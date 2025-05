Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni al fischio finale della semifinale PSG-Arsenal:

"Sono molto emozionato, dopo pochi mesi mi trovo in finale di Champions League. Inter? Ci ho giocato molte volte contro ovviamente, so che sono pericolosi nei contropiede e nei calci d’angolo. Meritano di stare in finale, sono una delle squadre più forti del mondo, come noi".