Pandev: "Fatemi dire una cosa sullo scudetto. Chivu? Se riuscirà a salvare il Parma avrà fatto un miracolo"

Goran Pandev ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Chi decide stasera? Thuram e Dumfries. Veloci, vanno in profondità. Però insomma, questa è la partita di Marcus…

Come può Chivu fermare il Napoli? Il Parma deve salvarsi, partite così si preparano da sole. Se Cristian riuscirà a salvare il Parma sarà un miracolo e ne sarei felicissimo. Diventerà un grande allenatore.

Chi vince lo scudetto? Non so. Se vincerà il Napoli, sarà un’impresa. Conte fa la differenza. Ma l’Inter non mollerà: noi vincemmo lo scudetto a Siena e 6 giorni dopo battemmo il Bayern. Daranno tutto in questi 180 minuti, perché dentro uno scudetto c’è una stagione intera”.