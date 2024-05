Osimhen e Zielinski giocano l’ultima col Napoli? Le condizioni dei due

Ultime notizie SSC Napoli - Victor Osimhen e Piotr Zielinski corrono verso il recupero e l’ultima partita con la maglia del Napoli, prima di intraprendere nuove strade e nuove avventure. Ne parla il Corriere dello Sport.

Victor Osimhen e Piotr Zielinski riusciranno a giocare l’ultima partita con la maglia del Napoli?

“Già definito il destino di Zielinski, l’Inter. Ieri ha svolto lavoro individuale in palestra, ma la lesione al polpaccio sinistro è un ricordo e si candida al rientro contro il Lecce al Maradona. Anche Osimhen ha seguito un programma personalizzato in palestra ma sta provando a recuperare in tempo per la partita di domenica”