CorSport su Lindstrom: Conte vuole comunque conoscerlo, non ha mai confermato il talento mostrato all'Eintracht

Calciomercato SSC Napoli - Jesper Lindstrom dal Napoli al Lione è più di un'idea, è l’alba di una trattativa per cui dovranno convergere diverse volontà. Ne parla il Corriere dello Sport.

Lindstrom ha vissuto un’annata complessa, travolto da difficoltà collettive che hanno amplificato le proprie. In totale ha raccolto appena 29 presenze ma è più indicativo il minutaggio: 583’.

“Conte vuole comunque conoscerlo, come tanti altri giocatori della rosa per cui il giudizio resta ancora sospeso. Lindstrom non ha mai confermato quel talento mostrato in Germania che aveva convinto il Napoli a fare un investimento importante per regalarlo a Garcia nell’estate dello scudetto”