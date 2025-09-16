Ecco il "piano Conte" per la Champions: uccidere subito il campionato come Spalletti nel 2023

Oggi sul Corriere del Mezzogiorno il giornalista Vittorio Zambardino ricostruisce quella che viene descritto come il "piano Conte per la Champions", cioè la strategia del mister Antonio Conte per fare il miglior cammino possibile in UEFA Champions League.

In pratica - stando a questa ricostruzione - Conte vorrebbe adottare lo stesso schema di Spalletti nel 2023: vincere quante più partite possibili ad inizio campionato per preparare al meglio la seconda metà di stagione e la fase a eliminazione diretta della Champions.

In sintesi la nostra ipotesi è che Conte voglia «ammazzare» quanto prima il campionato, staccando quanti più avversari possibile, preferibilmente tutti - questo poi non dipende da lui né dal Napoli. Contemporaneamente progetta di attraversare la League Phase, la parte iniziale a otto squadre, a «velocità smodata» (...) . Fatto questo, la seconda metà della stagione presenterebbe sì problemi di tenuta della forma e del ritmo, ma permetterebbe di guidare una volata distesa verso la vittoria in campionato e concentrare più energie sulle fasi della coppa che si giocano con i due scontri diretti.