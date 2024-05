Manna ingaggerà due centrali: se salta Buongiorno già scelta l'alternativa

Calciomercato Napoli - La ricostruzione del Napoliè ufficialmente iniziata e il nuovo uomo mercato Giovanni Manna è a lavoro per definire al meglio tutti gli accordi possibili. Intanto, arrivano aggiornamenti sull'acquisto dei difensori centrali.

Napoli: due centrali in arrivo per Conte

In queste ultime ore è spuntato fuori il nome dello spagnolo Mario Hermoso, 28 anni, che a giugno si svincola dall'Atletico Madrid. Il centrale mancino piace, è sul taccuino del Napoli, ma il suo entourage pare abbia chiesto la luna come ingaggio, forte dello status di svincolato del suo assistito come scrive Il Mattino. Quest'anno Hermoso ha disputato 45 partite agli ordini di Diego Simeone (ha affrontato in Champions anche la Lazio) segnando due reti condite da altrettanti assist.

L'altro nome è quello chiaramente di Alessandro Buongiorno, capitano del Torino di 24 anni, che piace tanto al Napoli e che sarebbe l'ideale nello scacchiere tattico di Conte. Il Napoli è sulle sue tracce, è pronto a sborsare circa 35 milioni di euro per il suo cartellino, ma Cairo chiede di più. Il patron granata ha fissato il prezzo del suo capitano (che piace anche in Premier) sui 45 milioni di euro e quasi auspica che sul giocatore si scateni una vera e propria asta. De Laurentiis.

L'alternativa sarebbe Radu Dragusin che si materializza con sei mesi di distanza. Il centrale ex Genoa non ha trovato grosso spazio in Premier e potrebbe tornare in Italia. Magari al Napoli.