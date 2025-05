"Non si arrende mai, non perde il sonno". Spinazzola promosso, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del terzino del Napoli Leonardo Spinazzola in Lecce-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 6 Prende l’ampiezza, sempre in proposizione offensiva. Finisce con qualche errore in appoggio e in sofferenza contro N’Dri.

Corriere dello Sport 6 Pierotti è un avversario spinoso da sfidare nell’uno contro uno, per passo e spunto. Ma Spina resta in piedi.

Tuttosport 5.5 Un po' in affanno, ma il Lecce tutto sommato non gli fa perdere il sonno.

Repubblica 6 Un po' terzino e un po' ala, regge finché le gambe lo assistono.

Il Mattino 6 Guilbert e Pierotti provano a mettere una gabbia sulle sue incursioni. Parte in sordina, poi cresce come rendimento. Commette qualche errore e soprattutto soffre l'inserimento dei subentrati salentini. Tiene come può.

Corriere della Sera 7 L’unico che riesce a lanciare Lukaku in contropiede con la palla giusta. Non si arrende mai.