Rassegna Stampa  
Leader da anni, abbagliato dalla bellezza del passaggio di De Bruyne. Rrahmani non sbaglia, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del difensore del Napoli Amir Rrahmani in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Gazzetta dello Sport 6,5 Abbagliato dalla bellezza del passaggio di De Bruyne, spreca e calcia a lato. Ma poi non sbaglia nulla. Bella uscita in progressione. Dà l’impressione di essere già in ottima condizione di forma.

Corriere dello Sport 7 Della difesa è da anni il leader, lo dimostra anche al Mapei con una prova perfetta, interventi decisivi (come su Fadera nel finale) e uscite brillanti. 

Tuttosport 6.5 Prestazione consistente e solida, non lascia spazio a Pinamonti e dimostra di avere i numeri per guidare il reparto arretrato dei campioni d’Italia. 

Repubblica 6.5 Comanda bene il reparto e ha vita facile con Pinamonti, ma si divora un gol.

Il Mattino 7,5 Suo Pinamonti, copre bene sulla punta del Sassuolo, esce bene su Laurientè quando l'esterno ha il supporto di Doig e può mettere in difficoltà Di Lorenzo. Unica macchia sul suo primo tempo un gol divorato su una meravigliosa invenzione di De Bruyne.

Corriere della Sera 7

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo GenoaGenoaCL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecceEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo AtalantaAtalantaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo MilanMilanR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
