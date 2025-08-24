"Leader da anni, abbagliato dalla bellezza del passaggio di De Bruyne". Rrahmani non sbaglia, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del difensore del Napoli Amir Rrahmani in Sassuolo-Napoli? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
Gazzetta dello Sport 6,5 Abbagliato dalla bellezza del passaggio di De Bruyne, spreca e calcia a lato. Ma poi non sbaglia nulla. Bella uscita in progressione. Dà l’impressione di essere già in ottima condizione di forma.
Corriere dello Sport 7 Della difesa è da anni il leader, lo dimostra anche al Mapei con una prova perfetta, interventi decisivi (come su Fadera nel finale) e uscite brillanti.
Tuttosport 6.5 Prestazione consistente e solida, non lascia spazio a Pinamonti e dimostra di avere i numeri per guidare il reparto arretrato dei campioni d’Italia.
Repubblica 6.5 Comanda bene il reparto e ha vita facile con Pinamonti, ma si divora un gol.
Il Mattino 7,5 Suo Pinamonti, copre bene sulla punta del Sassuolo, esce bene su Laurientè quando l'esterno ha il supporto di Doig e può mettere in difficoltà Di Lorenzo. Unica macchia sul suo primo tempo un gol divorato su una meravigliosa invenzione di De Bruyne.
Corriere della Sera 7