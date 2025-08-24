Repubblica - Hojlund-Napoli, domani può dire sì! L'attaccante è pronto a volare in Italia per le visite mediche

Calciomercato Napoli - Arriva l'annuncio bomba di calciomercato dell'edizione di Repubblica che svela le ultime notizie sulle trattative del Napoli che è pronto a mettere le mani su un nuovo attaccante, si tratta di Rasmus Hojlund.

Da Repubblica le ultime notizie sull'affare Hojlund Napoli che può sbloccarsi proprio nel giro delle prossime ore. C'è grande attesa per l'ok finale della trattativa dopo che il Manchester United ha già accettato la proposta del Napoli, manca ora solo il sì definitivo del giocatore che sembra essere in arrivo:

Il Napoli e Hojlund potrebbero dirsi di sì già domani e l’attaccante è pronto a volare in Italia per le visite mediche. Conte lo aspetta a braccia aperte e il club sta facendo tutto il possibile per accontentare il tecnico leccese, che resta comunque in attesa anche di un terzino (lo spagnolo Juanlu) e di un centrocampista, con i sondaggi fatti nelle ultime ore per Brescianini, Rabiot e Pellegrini. I campioni d’Italia vogliono chiudere in bellezza il mercato e l’ultima settimana di trattative sarà decisiva per completare l’organico.